تونس تتعادل مع أنجولا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم إفريقيا

تستهل تونس مشوارها في البطولة بمواجهة أنجولا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، وقد أكد راضي الجعايدي مدافع منتخب تونس السابق أن مباراة تونس مع أنجولا اليوم صعبة خاصة وأن أنجولا تضم عدد من اللاعبين الجيدين ولابد من الفوز بالمباراة لاستكمال البطولة بروح معنوية مرتفعة.

موعد مباراة تونس وأنجولا

يُعلق عصام الشوالي على مباراة منتخب تونس ومنتخب أنجولا على قناة بي إن ماكس الأولى والثانية الساعة السادسة بتوقيت تونس والسابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المُكرمة، وكذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والخامسة بتوقيت جرينتش الدولي.

نتيجة مباراة تونس وأنجولا

ومن الجدير بالذكر أن جيرالدو لاعب الأهلي المصري قد أكد على صعوبة مواجهة منتخب بلاده مع منتخب تونس إذ أن الأخير يمتلك عدد من اللاعبين المُشاركين في دوريات كبرى حول العالم، وقد أشاد جيرالدو بمنتخب مصر وتوقع أن يكون طرفاً في المباراة النهائية في البطولة، وأكد أيضاً أن منتخب أنجولا يسعى للوصول للأدوار النهائية في بطولة إفريقيا.

الدقيقة 3: الهدف الأول يضيع من منتخب تونس بعد انفراد بالمرمى لكن دفاع أنجولا يقطع الكرة.

الدقيقة 31: كرة خطيرة لصالح المنتخب الأنجولي وتسديدة كادت أن تسكن شباك المنتخب التونسي

الدقيقة 33: ضربة جزاء لمنتخب تونس والمساكني يُسجل الهدف الأول في اللقاء

الدقيقة 54: انجولا تحاول إحراز هدف في المباراة لكن الدفاع التونسي يتصدى بقوة

الدقيقة 72: الهدف الأول لصالح أنجولا في المباراة والتعادل سيد الموقف

نهاية المباراة بالتعادل بهدف لهدف بين تونس وأنجولا في الكان