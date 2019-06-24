الآن: نتيجة مباراة تونس وانجولا اليوم الاثنين ولقاء خارج التوقعات يصيب جماهير نسور قرطاج بالقلق

نقدم لكم الآن نتيجة مباراة تونس وأنجولا، تترقب جماهير نسور قرطاج اليوم مباراة منتخبهم الأولى في كأس الأمم الافريقية المقامة في مصر حين يواجهون منتخب ليس بالسهل ألا وهو منتخب أنجولا الطامح في كتابة تاريخ جديد له خارج الديار، فكلا الفريقين يدخل المباراة وعينه نصب الثلاث نقاط الأولى التي تمنح الأريحية التامة والثقة في حالة الحصول عليها من الجولة الأولى.

مباراة تونس وأنجولا

وتحدث فاسبلبسفيتش عن المباراة وعن جيرالدو لاعب الأهلي المصري مؤكدا أنه أحد أهم اللاعبين الذي سيعتمد عليه بطبيعة الحال فهو يلعب لأحد أكبر أندية القارة وفي مصر مستضيفة البطولة لهذا فقد اعتاد على الأجواء هنا ويملك خبرة تمكنه من صناعة الفارق في ظل تواجد العديد من الشباب في قائمة المنتخب.

تونس وانجولا

بينما تحدث جيرس مدرب تونس على الجانب الآخر مؤكدا أنه يحترم المنتخب الأنجولي لامتلاكه عنصر السرعة والقوة وهو ما سيجعل المباراة ليست بالسهلة ولكن فريقه ولاعبيه في أتم الجاهزية لحصد النقاط كاملة وتقديم بداية قوية تطمئن الجماهير على المنتخب ومشواره في هذه البطولة، يذكر أن تونس تعد من المنتخبات المرشحة للتويج بها.

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نتيجة مباراة تونس وأنجولا

وأفاد مراسل قناة بي ان سبورت تواجد عدد كبير من الجماهير على بوايات استاد السويس في انتظار فحص البطاقات التعريفية للمشجعين والتذاكر وسيدخلون لدعم جماهيري كبير لنسور قرطاج

وكان مدرب المنتخب الأنجولي قد أكد أنهم لن يكونوا فريق سهل أمام المنتخب التونسي وأن التأهل للبطولة كان مفاجأة سعيدة وسيسعون بقوة لينقلون مستوى طموحهم لما أكبر من المشاركة الجيدة

اللاعبون يقومون بعمليات الاستعداد النهائية والاحمائية على ملعب السويس الذي يبدو رائعا وأرضية جديدة مناسبة للبطولة الافريقية ويبدو أننا على موعد مع لقاء ممتع وكبير مع دعم وتشجيع مستمر