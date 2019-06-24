نتيجة مباراة تونس وانجولا في امم افريقيا وملخص اللقاء الذي شهد سقوط نسور قرطاج

نتيجة مباراة تونس وانجولا اليوم| فشل منتخب تونس في الحفاظ على تقدمه على أنجولا بهدف في الشوط الأول بعد أن تعادل مع أنجولا على ملعب السويس بهدف لهدف، تقدم منتخب تونس بهدف في الشوط الأول سجله يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ضربة جزاء احتسبها الخكم الأثيوبي ، وتعادل منتخب أنجولا بهدف في الدقائق الأولى للشوط الثاني، ويتلقي منتخب تونس في مباراته القادمة ضد منتخب مالي في المجموعة الخامسة.

ملخص مباراة تونس وانجولا

في بداية المباراة ومع الثواني الأولى اضاع السليتي هدف محقق لمنتخب تونس بعد أن أهدار أنفراد كامل، وفي الدقيقة 34 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح تونس سجل يوسف المساكني كابتن المنتخب التونسي هدف التقدم لنسور قرطاج، وفي الشوط الثاني تعادل منتخب أنجولا من هجمة مرتدة.

فقد منتخب تونس نقطتين هامتين أمام منتخب انجولا في اولى مبارياته، وسيتلقي منتخب مالي ثم موريتانيا في الجولات الثانية والثالثة للمجموعة الخامسة.