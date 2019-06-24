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نتيجة مباراة تونس و أنجولا تعادل ايجابى

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مباراه تونس وانجولا في افتتاح مباريات المجموعه الخامسه الجوله الاولى وهي المجموعه التي تضم ايضا انتخابات موريتانيا وما ولا التي سوف تقام مباريات هم بعد هذه المباراه تاتي هذه المبارةفي اطار مباريات كاس الامم الافريقيه التي تقام حاليا في مصر وسوف تقام هذه المباراه على استاد السويس الجديد ويحكم هذه المباراه يا ملاك تي سينما والمباراه مذاعه على قناه بي ان سبورت الرياضيه

نتيجة مباراة تونس و أنجولا تعادل ايجابى

مباراه تونس وانجولا سوف تقام في تمام الساعه السادسه بتوقيت تونس والمغرب والجزائر السابعه بتوقيت مصر الثامنه بتوقيت السعوديه والعراق وقطر التاسعه بتوقيت الامارات وسلطنه عمان

مباراه تونس ضد انجولا

الشوط الاول

الدقيقة 24 النتيجة حتى هى التعادل السلبى بين المنتخبين

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الدقيقة 33 حتى الان المنتخب التونسى متعادل امام المنتخب الانجولى

الدقيقة 57 النتيجة حتى الان تقدم تونس بهدف أحرزه  يوسف المساكني

الدقيقة 76 النتيجة أصبحت 1/1

انتهت المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما

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