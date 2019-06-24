نتيجة مباراة تونس وأنجولا اليوم في بطولة كأس الأمم 2019 وغضب من آداء مخيب في الشوط الثاني

نقدم لكم نتيجة مباراة تونس وأنجولا وملخص كتابي لهذا اللقاء حيث تترقب جماهير العرب انطلاقة رابع المنتخبات العربية المشاركة في كأس امم افريقيا اليوم حين تستهل تونس مشوارها بمواجهة مرتقبة مع المنتخب الأنجولي في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة والتي تضم أيضا مالي وموريتانيا، ويأمل المنتخب التونسي في أن تكرون ضربة البداية لصالحه ويستطيع تحقيق الانتظار وحصد أول 3 نقاط ترسم طريق بطاقة التأهل.

مباراة تونس وانجولا

مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر يلا شوت Yalla live كورة اون لاين كورة ستار بث مباشر تونس كورة لايف تونس وأنجولا بث مباشر kora الاسطورة بث مباشر تونس، تنطلق مباراة تونس وأنجولا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السويس الجديد الذي يستضيف مواجهات المجموعة E، حيث أكد غيلان الشعلاني في تصريحات صحفية أن شعار مباراة اليوم الذي يدخل به لاعبو نسور قرطاج أنه لا بديل عن الفوز من أجل ان تكون تلك المباراة بوابة التأهل.

تونس وأنجولا

وتحدث جيرالدو لاعب منتخب أنجولا والنادي الأهلي عن تنظيم مصر للبطولة حيث أثنى على التنظيم والاستعدادت الكبيرة، وتحدث عن طموح منتخب بلاده ليس في التأهل وحسب بل والتقدم في الأدوار الاقصائية والنهائية وأردف في حديثه أن تونس منتخب قوي يملك عناصر رائعة وستكون نداً قويا في مواجهة اليوم.

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نتيجة مباراة تونس وأنجولا

تشكيل منتخب تونس: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، رامي بدوي، ديلان، ياسين مرياح، أسامة الحدادي ويلعب في خط الوسط الثلاثي غيلان شعلاني، وجدي كشريدة، إلياس السخيري وأمامهم يوسف مساكني، نعيم سليتي، وهبي الخرزي.

اللاعبون يدخلون لغرف الملابس الخاصة بهم، والجماهير تتوافد على المدرجات وتبدأ في المساندة مبكرا وأجواء رائعة في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة

وكان مدرب المنتخب التونسي قد استبعد علي معلول ظهير أيسر المنتخب والمحترف في النادي الأهلي المصري قبل انطلاق البطولة وجائت تقارير صحفية تشير لخلاف بين المدرب واللاعب ولكن المدير الفني علق على الأمر أه لأسباب فنية