منتخب تونس يفشل في الفوز على انجولا .. هدف المساكني لم يكفي لتحقيق النقاط الثلاثة

نتيجة مباراة تونس وانجولا | سقط منتخب تونس في فخ التعادل أمام انجولا بعد فشله في الحفاظ على تقدمه بهدف المساكني في الشوط الأول، ليتعادل بهدف لهدف في أولى مباريات منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية على ملعب ستاد السويس الجديد.

ملخص مباراة تونس وانجولا

وجاءت تشكيلة نسور قرطاح الرسمية لمباراة انجولا اليوم مفاجأة كبيرة بجلوس نجم وسط الزمالك فرجاني ساسي على دكة الأحتياط لحساب شعلالي.

منتخب تونس من المنتخبات العربية التي تلعب كرة قدم تعتمد على اللياقة البدنية والقوة الجسمانية ويستغل إلى حد كبير الكرات الهوائية والثابتة لتسجيل الأهداف

نفذت تذاكر مدرجات الدرجة الثالثة بين تونس وانجولا عن أخرها، حيث حضرت الجماهير المصرية والتونسية لمتابعة مباراة تونس وأنجولا.

يعزف النشيد الوطني لمنتخبي تونس وانجولا قبل بداية مشاهدة مباراتهما معاً بث مباشر اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

تحتل مباراة تونس وانجولا قمة مباريات اليوم بعد مباراة كوت ديفوار وجنوب وأفريقيا التي انطلقت في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

الأن النشيد الوطني لمنتخب انجولا يعزف في ستاد السويس وحضور جماهيري كبير في مواجهة تونس وانجولا المرتقبة.

لم ينجح منتخب أنجولا في الفوز على منتخب تونس في نهائيات الكان، وفرصة ضائعة في أول دقائق المباراة بعد أن أضاع السليتي أنفراد كامل.

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نسور قرطاج تتألق أمام أنجولا في بداية مباراة انجولا وتونس ودقائق سريعة الأفضل فيها منتخب تونس وأهدار السليتي أنفراد كامل في الدقيقة الثانية.

الدقيقة 21 من مباراة تونس وانجولا اليوم يعاني منتخب تونس بعد رجوع انجولا للهجوم في الدقائق الماضية وهي مباراة من أسرع مباريات الكان حتى الآن.

الدقيقة 34 يوسف المساكني يسجل أول هدف لتونس في بطولة أمم أفريقيا من ضربة جزاء على حساب أنجولا.

نهاية الشوط الاول من مباراة تونس وانجولا بتفوق تونس بهدف سجله يوسف المساكني من ضربة جزاء على حساب انجولا شوط أول مثير.

يبدأ الشوط الثاني من مباراة تونس وانجولا على نتيجة فوز تونس بهدف نظيف، الشوط الثاني بين تونس وانجولا ينطلق الآن.

منتخب تونس كان قريب من تسجيل الثاني لولا براعة حارس انجولا في الدقائق الماضية.

منتخب تونس سبع محاولات فقط على المرمى في الدقائق الماضية وتسجيل هدف وحيد من ركلة ثابتة.

انجولا تتعادل في بداية الشوط الثاني بهدف في مرمى تونس لتصبح نتيجة مباراة تونس وانغولا الان تعادل إيجابي 1-1