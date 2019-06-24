نتيجة مباراة تونس وانغولا | أداء قوي من نسور قرطاج

نتيجة مباراة تونس وانغولا في كأس الأمم الأفريقية ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، والتي يترقبها عشاق الكرة حول الوطن العربي عمومًا والقارة الأفريقية خصوصًا، حيث يسعى نسور قرطاج إلى الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الثاني من عمرها، والمنافسة على اللقب، حتى تُسعِد الجماهير الخاصة بها في كل مكان، اعرف ملخص مباراة تونس وانجولا.

نتيجة مباراة تونس وانغولا

تونس انغولا 1 1

سبيل الوصول إلى النهائي موجود ومحقق في المنتخب التونسي بالفعل، خصوصًا أنهها تمتلك نخبة من أمهر لاعبي كرة القدم على المستوى العربي، فضلاً عن وجود مدير فني محترف قادر على توجيه اللاعبين وإرشادهم إلى أصوب خطة هجومية ودفاعية، مما يكفل إحراز أكثر من هدف.

يرغب المنتخب التونسي في الوصول إلى الحلم الأفريقي وتحقيق اللقب، في حين أن المنتخب الأنغولي يريد إبطال الخطط الهجومية التي يتبعها الفريق الأول، مما يؤكد لنا أن قوة المباراة تكمن في منتخب تونس.

بدأ الشوط الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بعد أن بدل اللاعبون الملابس الخاصة بهم وقاموا ببعض التمرينات لتلافي الشد العضلي أو الإصابات العضلية.

استحواذ لصالح تونس.

نهاية الشوط الأول والنتيجة هدف واحد لصالح تونس.

الشوط الثاني والهدف الأول صالح أنجولا.

نهاية المباراة.

وبدأت المباراة في الساعة السادسة بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يكون ملعب السويس مستضيفًا للقاء القوي، نتيجة مباراة تونس وانغولا.