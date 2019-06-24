نتيجة مباراة تونس اليوم ضد أنجولا في مستهل مشوار نسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية 2019 | نتيجة...

نتيجة مباراة تونس وأنجولا اليوم، حيث تقام مباراة تونس وأنجولا في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السويس، وستكون مباراة تونس ضد أنجولا اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس 1 بتعليق عصام الشوالي، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

نتيجة ماتش تونس وأنجولا اليوم

بداية الشوط الأول من مباراة تونس وأنجولا في دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019.

مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة تونس وأنجولا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

مازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة تونش ضد أنجولا ومحاولات من جانب الفريقين لتسجيل الهدف الأول.

يوسف مساكني يسجل الهدف الأول لمنتخب تونس من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

نهاية أحداث الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

Advertisements

ضغط كبير للمنتخب الأنجولي على مجريات اللقاء بعد مرور 53 دقيقة من زمن المباراة.

نزول فرجاني ساسا في الدقيقة 68 من زمن المباراة، ومازال المنتخب التونسي متفوق بهدف دون رد.

سقوط يوسف مساكني داخل منقة الجزاء في الدقيقة 72، ومطالبات بركلة جزاء.

هدف التعادل لصالح أنجولا في الدقيقة 73 عن طريق كومباس، وتصبح النتيجة هي التعادل بهدف لكل فريق.

المنتخب التونسي يعاني حتى الآن قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.