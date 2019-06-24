نتيجة مباراة تونس وأنجولا اليوم الإثنين الموافق 24-6-2019 في الجولة الأولي بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة تونس وأنجولا اليوم، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم الإفريقية نحو ملعب السويس الجديد، حيث اللقاء الذي يجمع بين تونس وأنجولا في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم إفريقيا 2019، حيث يبدأ نسور قرطاج أولي مبارياتهم في البطولة الإفريقية في خطوة نحو الوصول للأدوار النهائية والتتويج بلقب البطولة، وقد تم تحديد موعد مباراة تونس وأنجولا اليوم الإثنين الموافق 24-6-2019 ضمن مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

يقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة من مجموعات أمم إفريقيا، والتي تضم كلا من: أنجولا، ومالي، وموريتانيا، حيث تأمل الجماهير التونسية أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم من أجل تسهيل مهمة الفريق خلال باقي المباريات.

نتيجة مباراة تونس وأنجولا

تونس أنجولا 1 1

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة تونس ضد أنجولا .

الهدف الأول تونس من ركلة جزاء عن طريق يوسف مساكني في الدقيقة 34، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح منتخب تونس.

نهاية الشوط الاول بتفوق المنتخب التونسي بهدف نظيف، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

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بداية الشوط الثاني.

محاولات مستمرة من جانب منتخب أنجولا، ودفاع مستمر لنسور قرطاج.

هدف التعادل لصالح أنجولا في الدقيقة 73 من زمن المباراة عن طريق اللاعب كومباس.

الدقائق الأخيرة من المباراة، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هو نتيجة الشوط الثاني حتى الآن.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.