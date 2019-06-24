ميلانو/كورتينا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026

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نالت مدينة ميلانو/كورتينا دامبيتسو الإيطالية شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين في لوزان.

وكانت المنافسة انحصرت بين ميلان/كورتينا وستوكهولم أوري السويدية فتفوقت الأولى ب47 صوتا مقابل 34 لمنافستها، في حين امتنع عضو واحد في اللجنة الاولمبية الدولية عن التصويت.

وكانت مدن كالغاري الكندية، ارزوروم التركية، سابورو اليابانية، غراتس النمسوية وسيون السويسرية أعلنت في 2018 انسحابها من المنافسة على الاستضافة.

وستقام الألعاب في الفترة من 6 الى 22 شباط/فبراير عام 2026.

وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها إيطاليا الألعاب الشتوية بعد عام 1956 في كورتينا دامبيتسو و2006 في تورينو.

اما السويد، فاستضافت الألعاب الأولمبية الصيفية مرة واحدة عام 1912 في ستوكهولم.

ولدى اعلان نتيجة التصويت من قبل رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ صرخ أفراد الوفد الإيطالي "إيطاليا، إيطاليا".

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وكان رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي الذي حضر عملية التصويت قد وعد بأنه "في حال اختيار إيطاليا، فإننا سنبدأ منذ هذه الليلة العمل لكي تبقي هذه الألعاب علامة فارقة في التاريخ".

واضاف "لنحلم سويا" هو شعارنا، وهو ليس فقط حلم المدينتين بكل الدولة بأسرها. نشعر بالفخر لهذه النتيجة الرائعة. كل ايطاليا خرجت فائزة، دولة بأكملها عملت متحدة مع طموح النجاح".

وسيصبح جوفاني مالاغو رئيس الملف ورئيس اللجنة الاولمبية الايطالي الذي انتخب حديثا عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الشتوية.

وقال مالاغو بعد فوز الملف الايطالي "انا متأثر جدا. انها نتيجة في غاية الاهمية ليس فقط لي شخصيا لكن لايطاليا باسرها".

واوضح "كان ملف الترشيح معقدا بعض الشيء في البداية، اما نجحنا في تحقيقه يجسد تماما ما يمكن لبلادنا ان تقوم به".

وفي اول تعليق لرئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ اعتبر بان "ما جعل الكفة تميل الى ايطاليا هو الفارق في الدعم البشري للملفين ولذا السبب ربما لم تكن ستوكهولم جاهزة للتوقيع على عقد المدينة المضيفة".

وجاء اختيار ميلانو/كورتينا ليضع حدا لدورتين اسيوتين تواليا، اذ اقيمت الدورة الأخيرة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية عام 2018، وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين عام 2022.