محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب: افتتح المنتخب المصري مرانه اليوم الأحد بفقرة ترفيهية شارك فيها جميع اللاعبين فى ظهور أحمد حجازي بـ"القناع الواقي" بعد تعرضه لكسر فى الأنف فى مواجهة زيمبابوي. ورصدت عدسة "الخليج 365" هروب نجم ليفربول محمد صلاح خلال لعبة "صلح" في المران التى شارك فيها جميع اللاعبين.

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كانت هذه تفاصيل خبر هروب صلاح من "صلّح" في حضور حجازي "المُقنَّع" على هامش استعداد المنتخب للكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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