مسئول باللجنة المنظمة في السويس: الرئيس الموريتاني يحضر مباراة اليوم من الاستاد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسئول في اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سوف يحضر مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مالي والتي تقام على ملعب ستاد السويس الرياضي.

وأضاف المصدر، إن حضور الرئيس الموريتاني يأتي دعمًا لمنتخب بلاده المشارك للمرة الأولى في بطولة كأس الأمم الافريقية، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس وعدد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية من المقرر أن يستقبلون الرئيس فور وصوله.

وانطلقت اليوم الاثنين أولى مباريات المجموعة الخامسة بين منتخب تونس ومنتخب أنجولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره المالي في إطار الجولة الأولى في العاشرة مساءً.

وكثفت قوات الأمن أعمال التأمين بمحيط ستاد السويس الرياضي، مع إغلاق الطريق المجاور ببوابات المشجعين، وتمشيط المنطقة بأجهزة الكشف عن المفرقعات، مع فرض حرم أمني حول سور ستاد السويس.