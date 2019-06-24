صور.. مشجعو موريتانيا: سعداء بالتواجد في السويس.. وأملنا الفوز على مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تعيش محافظة السويس في أجواء احتفالية بالتزامن مع انطلاق مباريات المجموعة الخامسة التي تحتضنها المحافظة ضمن كأس الأمم الأفريقية، وتواجد جاليات للفرق المشاركة في المجموعة لمؤازرة فريقها.

ووصل وفد شبابي من مشجعي منتخب موريتانيا إلى السويس، مساء اليوم الاثنين، لتشجيع ومؤازرة منتخب بلادهم المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة لأولى.

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إدريس مولاي، أكد أنه حضر مع رفاقه من الطلاب، لمساندة لاعبي منتخب موريتانيا في مباراته أمام مالي، معربين عن سعادتهم بوجود منتخب بلادهم في البطولة الأفريقية ضمن المجموعة التي تلعب على استاد السويس الرياضي.

وأضاف "إدريس" أنهم يأملون أن يحقق منتخبهم الفوز، وأعرب وزملائه أبناء الجالية الموريتانية عن سعادتهم بوجودهم في السويس لما وجدوه من حفاوة استقبال وحسن معاملة من أبناء المدينة.

وانطلقت اليوم الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.