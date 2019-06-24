كاف يعاقب الجزائر ويهدد بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرض غرامة مالية علي المنتخب الجزائري، لقيام مشجعيه بإشعال الشماريخ في ملعب الدفاع الجوى، أثناء مباراة كينيا في كأس الأمم الإفريقية.

وكان محاربو الصحراء حققوا الفوز على المنتخب الكيني بثنائية نظيفة أمس الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم المقامة حاليًا في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأفاد الموقع الرسمي للجنة المنظمة أن الكاف هدد المنتخب الجزائري بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر في المباراة المقبلة.

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري سيواجه نظيره السنغالي يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم بجوارهما كلا من كينيا وتنزانيا.