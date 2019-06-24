تشكيلة فريق المنبوذين في ريال مدريد

ذكرت صحيفة ماركا أن أكثر من 11 لاعبا مطلوبين للبيع في صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووضعت الصحيفة تشكيل اللاعبين المنتظر رحيلهم عن صفوف فريق زين الدين زيدان هذا الصيف وهما: حراسة المرمى: كيلور نافاس الدفاع: ثيو هيرنانديز، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز Advertisements الوسط: داني سيبايوس(إيسكو)، ماركوس لورينتي، ماتيو كوفاسيتش الهجوم: غاريث بيل، خاميس رودريغيز، راؤول دي توماس(ماريانو دياز) يذكر أن ريال مدريد قام بالتخلص من ماركوس لورينتي لصفوف أتليتكو مدريد مقابل 40 مليون يورو في الصيف الحالي.

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