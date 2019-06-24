ميلان يضرب عصفورين بحجر وريال مدريد المستفيد

يسعى نادي ميلان الايطالي للجمع بين ثنائي ريال مدريد الفرنسي ثيو هيرنانديز والإسباني الشاب داني سيبايوس.

جماهير الروسونيري تحلم بـ داني سيبايوس، النجم الإسباني يُمتع الجميع في بطولة أوروبا تحت 21 سنة المقامة في إيطاليا، إلا أن الصفقة معقدة نظرًا لتكلفتها التي تصل إلى 35 مليون يورو كسعر مبدئي. لذلك يسعى ميلان لاستعارته مع خيار الشراء بينما يُفضل ريال مدريد البيع نهائيًا.

على الجانب الآخر، يعتبر ثيو هرنانديز واحدًا من ضمن عددٍ كبير من الأظهرة في ريال مدريد بوجود ريغيلون، مارسيلو والقادم حديثًا ميندي. من هذا المنطلق، قد يتحرك ميلان لضم شقيق بطل العالم لوكاس للتخفيف من موقف فلورنتينو بيريز حول سيبايوس.

التعاقد مع لاعبين من أجل ضمان اللاعب الذي تسعى للتعاقد معه ؟ هذا ما قد يلجأ له ميلان. ريال مدريد حاول اقتراح اسم بورخا مايورال على الروسونيري إلا أن مالديني وبوبان لم يُبديا إعجابهما.