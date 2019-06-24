علاء أبو القاسم يحقق ذهبية بطولة إفريقيا لسلاح الشيش وحمزة يحصد الفضية

حقق البطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا في سلاح الشيش للرجال والمقامة حاليا في مالي. حاليا في مالي. وتوج أبوالقاسم بذهبية البطولة بعد فوزه علي المصري محمد حمزه بنتيجة 15/11 بعد أداء رائع وعودة كبيرة لمنصات التتويج الإفريقي. لتحصد مصر المركزين الأول والثاني في البطولة بعدما خاض الثنائي المصري مباراة النهائي.

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