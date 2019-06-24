الترسانة يعلن عن بدء فترة الإعداد للموسم الجديد

أعلن نادي الترسانة عن بدء فترة إعداد الفريق الاول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.
وقال كريم حسن شحاتة القائم بأعمال مديرالكرة بنادي الترسانة، أن فترة الإعداد للفريق ستبدأ 6 يوليو المقبل وكما ان معسكر الفريق سيبدأ
ويقود الترسانة الموسم الجديد علاء ميهوب القائم بأعمال المدير الفني للفريق، ويسعى الشواكيش بكل قوته للرجوع في مكانته الطبيعية وسط الكبار في الدوري الممتاز.
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