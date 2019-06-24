كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة عن صفقات الفريق التى تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد شحاتة عبر الموقع الرسمي لنادي الترسانة أن الشواكيش نجح فى التعاقد مع 5 لاعبين تدعيما لصفوف الشواكيش بالموسم المقبل في دورى القسم الثاني وهم.. أحمد محمد حسين حارس مرمى

وأشاد شحاتة بصفقات الفريق الجديدة مؤكداً أن جميع الصفقات إضافة قوية للفريق .

الشواكيش نجح فى التعاقد مع 5 لاعبين تدعيما لصفوف الشواكيش بالموسم المقبل في دورى القسم الثاني وهم.. أحمد محمد حسين حارس مرمىالمريخ ، وعمرجابر حارس مرمى الفيوم ، وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس ، وأحمد عارف توتى مهاجم السكة الحديد ، وعصام عمران صانع ألعاب الإعلاميين .وأشاد شحاتة بصفقات الفريق الجديدة مؤكداً أن جميع الصفقات إضافة قوية للفريق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة يكشف عن صفقات الترسانة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.