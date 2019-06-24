أمريكا تقتل حلم إسبانيا في كأس العالم للسيدات وتتأهل لربع النهائي

تغلب منتخب أمريكا علي نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات دور ال١٦من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة بفرنسا .
تقدم منتخب أمريكا حامل لقب البطولة بهدف مبكر في الدقيقة7 عن طريق ركلة جزاء، سددتها بنجاح اللاعبة ميجان رابينوي.
ولم ينتظر منتخب إسبانيا كثيراً حتى تمكن من خطف هدف التعادل في الدقيقة التاسعة عن طريق جينيفر هيرموسو.
وفي الشوط الثاني حاول كلا الفريقين البحث عن هدف الفوز، ولكن ساد الحذر على أجواء اللقاء، حتى احتسبت كاتالين كيلسار حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لأمريكا، سددتها بنجاح اللاعبة ميجان رابينوي.
لتنتهي المباراة بفوز منتخب أمريكا، وتأهله إلى ربع النهائي، ليواجه نظيره الفرنسي صاحب الأرض في نهائي مبكر للبطولة.
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