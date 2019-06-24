وزارء الرياضة الأفارقة يبحثون إنشاء مكتب تنفيذي لزيادة التعاون

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بمقر الوزارة، مع عدد من وزراء الشباب والرياضة والسفراء الدول الأفريقية المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 من دول المغرب والكاميرون وكينيا والسنغال وزيمباوى وكوت ديفوار والجزائر وبنين وبورندى والكونغو وأوغندا.

وفى كلماتهم خلال اللقاء وجه السادة الوزراء الشكر للدولة المصرية على الاستضافة المتميزة والتنظيم المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر، وخاصة حفل افتتاح البطولة أول أمس، فضلاً عن التطور المتميز للمنشآت وجودة الملاعب المستضيفة للبطولة، وحفاوة الترحيب والاستقبال المصري لكافة الوفود الافريقية المشاركة ببطولة الامم الافريقية.

وخلال كلمته أكد صبحى على ضرورة تكثيف التعاون وتواصله بين دول القارة الأفريقية واقترح إنشاء مكتب تنفيذى لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة تابعة للاتحاد الأفريقية لتصبح آلية مؤسسية دائمة تجمع دول القارة وتكون مظلة للتعاون المشترك وإطلاق المبادرات التي من شأنها الارتقاء بدور الرياضة كأداة الاندماج والتكامل بين الشعوب والتصدي للتحديات التي تواجه الرياضة الافريقية.

وتناول الاجتماع من خلال كلمات السادة الوزراء التأكيد على دعم وتعزيز مزيد من برامج التبادل الشبابي والفعاليات التي تساهم في تحقيق تواصل فعال بين ابناء القارة الافريقية، والتأكيد

على أهمية الرياضة كأداة رئيسية للتواصل بين شباب القارة الواحدة وتوحيدهم سوياً وذلك من خلال مختلف الرياضات وليس كرة القدم فقط.وواصل صبحي أن مصر استطاعت تنفيذ فعاليات البطولة وإخراجها بالشكل الذى يليق بمصر وبمستوى الرياضة الأفريقية التي أصبحت تنافس الرياضة العالمية لتبعث رسالة للعالم انه كما ان مصر تستطيع ولكنها كأحد دول القارة الأفريقية فإن "أفريقيا تستطيع"على سياق متصل ، أوضح صبحي أنه مع إعلان السيد الرئيس أسوان عاصمة الشباب الأفريقي ٢٠١٩ قدمت وزارة الشباب والرياضة أكثر من ٣٠ برنامج على العام لتحقق من خلالها العديد من التجمعات لشباب أفريقيا، تكاملاً مع استراتيجية القيادة السياسية المصرية لتحقيق التبادل الثقافي والسياسي والحضاري لدول القارة السمراء وتبادل الخبرات بين الشباب الأفريقي في مجالات متعددة.