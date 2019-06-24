رسميا.. مصر تتاهل لنهائي البطولة العربية لناشئي السلة على حساب تونس

تأهل منتخب مصر لنهائي البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة عقب التغلب علي منتخب تونس المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر. الأحد بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر. وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 90 مقابل 50 لمنتخب تونس. ويواجه المنتخب المصري منتخب لبنان غداً في نهائي البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة بنسختها ال18. ويشارك في البطولة ستة منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين.

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