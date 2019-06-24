غرامة كهرباء تصل إلى 900 ألف جنيه لاستمرار غيابه عن تدريبات الزمالك

علمت "بوابة الوفد" أن محمود عبد المنعم كهربا، نجم نادي الزمالك، يواصل غيابه عن تدريبات الفريق، مواصلاً فترة إجازته وانقطاعه عن المعسكر الذي انطلق منذ أيام.

وطبقاً لما صرح به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة

نادي الزمالك، على الغرامات التي وقعها على المتغيبين عن التدريب يكون اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، قد وصلت قيمة الغرامات الموقعة عليه حتى الآن 900 ألفجنيه.

وعلمت الوفد أن اللاعب يسعى للبحث عن أحد العروض السعودية أو الإماراتية للانتقال إليها بشكل نهائي، والحصول على الاستغناء من الزمالك، خاصة بعد وصول العلاقات بين كهربا والنادي الأبيض لطريق مسدود.

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن أن بيع كهربا، سيكون بمقابل مادي يبلغ 20 مليون دولار.