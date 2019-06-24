اونلاين | رابط Youtube مشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس افريقيا TOTAL مصر 2019 بث مباشر عبر beINSPORTS مفتوحة KORAONLINE

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ويسعي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري للبحث عن الانتصار الثاني في البطولة بعدما حقق الفوز باللقاء الأول على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط المنتخب المحترف في فريق قاسم باشا التركي.

يلا شوت موعد مباراة مصر والكونغو بث مباشر في بطولة إفريقيا:

تنطلق مباراة مصر والكونغو يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة بشكل حصري ومباشر على قناة تايم سبورت الأرضية بجانب شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية والتي ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس.

وننشر عبر "الخليج 365 الرياضي" تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام الكونغو:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

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خط الدفاع: احمد المحمدي، احمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر الاربعاء:

ويسعي المنتخب المصري بقيادة أجيري للبحث عن الانتصار الثاني لضمان التأهل من دور المجموعات بشكل رسمي بالوصول للنقطة السادسة من فوزين دون النظر عن نتيجة المباراة الثالثة للفراعنة أمام منتخب أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فيما يأمل منتخب الكونو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر يوم الأربعاء المقبل بعدما خسر اللقاء الأول أمام أوغندا بهدفين مقابل لاشئء، فالخسارة الثانية لمنتخب الكونغو تعني خروجه بشكل رسمي من حسابات التأهل ولكنه سيحاول على الحفاظ على بصيص من الأمل للتأهل كأفضل توالت في البطولة.

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