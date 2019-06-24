اونلاين | يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر Yalla shoot رابط مباراة مصر SaLaH GOaL تابع ماتش مصر TIME BEIN

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موعد مباراة مصر ضد الكونغو يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 في بطولة أمم افريقيا 2019

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القنوات الناقلة لموقعة مصر ضد الكونغو في بطولة افريقيا للامم التي تحتضنها مصر حاليا:

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تشكيل مصر بقيادة أجيري في مواجهة منتخب الكونغو:

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في حراسة المرمى : محمد الشناوى

في خط الدفاع : أحمد أيمن ، أحمد حجازى، محمود علاء، أحمد المحمدى

في خط الوسط : محمد الننى، طارق حامد

في خط الوسط المهاجم : محمد صلاح، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

في خط الهجوم : مروان محسن

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مصر حققت الفوز في أول مباراة لها أمام زيمبابوي بهدف دون رد جاء من توقيع اللاعب المحترف في صفوف قاسم باشا التركي محمود حسن تريزيجيه في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الافريقية المقامة على الاراضي المصرية في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل، يلا شوت تابع مباراة مصر الان عبر قناة بي ان سبورتس.