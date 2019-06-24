اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر (تغطية حية) يوتيوب Tunisia LIVE الاسطورة تونس وانجولا في بث حي

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مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب أنحولا، مع منافسه منتخب تونس اليوم الإثنين 24-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية كورة لايف، Kora live.

يفتتح المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما يواجه نظيره المنتخب الأنجولي، مساء اليوم الإثنين، وذلك في إطار مباريات المجموعة الخامسة، حيث وقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة مع كلاََ من أنجولا ومالي وموريتانيا، على استاد السويس الجديد.

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وسوف تقام مباراة تونس وانجولا اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءاََ بتوقيت مصر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم نقل أحداث هذه المباراة عبر قناة bein sports hd max 1 وقناة تايم سبورت time sports .

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ومن المنتظر وحسبما يرى الكثيرون أن تشكيل تونس المتوقع ضد أنجولا سيكون كالتالي: فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى - أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - يوسف المساكني - نعيم السليتي - بسام الصرارفي - طه ياسين الخنيسي.

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بينما سيكون تشكيل أنجولا ضد تونس على النحو التالي: لاندو مافانجا في حراسة المرمى - رونو جاسبار - سالوماو تروكو - داني ماسونجونا - ايدي أفونس - هيرينيلسون كارمو - كافومانا مانويل شو- ستلفيو روزا - خوسيه ماكايا - جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا.

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وبالنظر إلى المباريات السابقة بين المنتخبين، نجد أنه لم يتذوق منتخب تونس مرارة الهزيمة على مدار 6 مباريات خاضها أمام أنجولا، فاز فى 3 مباريات وتعادل في مثلها قبل مباراة اليوم، وفي المقابل يسعى منتخب أنجولا الذي يسجل الظهور الثامن فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية لأفساد مخطط منتخب تونس وذلك بالخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

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ويستهدف منتخبي تونس وأنجولا أن يحققوا الفوز ويحرزوا أول 3 نقاط فى البطولة لتكون ضربة بداية جيدة في هذه النسخة الصعبة من البطولة الأفريقية، التي تقام أحداثها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.