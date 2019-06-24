اونلاين | مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر (0-0) يلا شوت beIN SPORTS رابط مباراة تونس youtube live

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مشاهدة مباراة منتخبي تونس وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية 2019، ونرصد لكم متابعينا بث مباشر لمباراة تونس وأنجولا في أولى جولات دور المجموعات من البطولة الأفريقية التي تقام على ملاعب دولة مصر.



ويشهد استاد السويس السويس ضربة البداية لنجوم نسور قرطاج حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره أنجولا اليوم الإثنين 24/6/2019 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرمة.



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شاهد مباراة فرجاني ساسي بث مباشر مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة على الأراضي المصرية حتى يوم 19 من الشهر القادم.



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ويأتي تشكيل منتخب تونس المتوقع كالآتي:



حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أيمن بن محمد، ياسين مرياح، ديلان برون، رامي البدوي

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، يوسف المساكني، نعيم السليتي

خط الهجوم: بسام الصرارفي، طه ياسين الخنيسي

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