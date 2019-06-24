اونلاين | رابط متعدد.. بث مباشر مباراة تونس وانجولا كورة ستار max BEIN يلا شوت توداي مشاهدة ماتش تونس وأنجولا bein كورة اونلاين tv

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شاهد البث المباشر لمباراة تونس وأنجولا بدون تقطيع عبر رابط بث مباشر تونس وأنجولا كورة لايف korastar، يلا شوت ورابط يوتيوب kora online، حيث يخوض منتخب تونس أولي مبارياته في بطولة أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة على أرض مصر

يتسلح منتخب تونس في مباراته ضد منتخب أنجولا بتفوقه التاريخي في مواجهات المنتخبين، حيث سبق والتقيا المنتخبين في 6 مواجهات سابقة، حسم نسور قرطاج 3 مباريات لصالحه، وكان التعادل عنوان المباريات الثلاث الأخري، ولم يفز المنتخب الأنجولي في أي مباراة، مما يمنح المنتخب التونسي التفوق في مباراة اليوم.

كورة ستار – بث مباشر مباراة (تونس وأنجولا) في المجموعة الخامسة كورة أونلاين – يلا شوت – alostora hd| my kora| حيث ستنطلق مباراة تونس ضد أنجولا في تمام الساعة السابعة مساءًا (7:00) بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءًا(8:00) بتوقيت مكة المكرمة على استاد "السويس".

بث مباشر مباراة ( TUNISEA VS ANGOLA) حيث سيبدأ آلان جيريس مدرب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى

الدفاع: أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي

الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - يوسف المساكني - نعيم السليتي - بسام الصرارفي

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الهجوم: طه ياسين الخنيسي

كورة ستار مشاهدة مباشرة مباراة (TUNISEA VS ANGOLA) وسيخوض فاسيليفيتش مدرب أنجولا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: لاندو مافانجا

الدفاع: رونو جاسبار - سالوماو تروكو - داني ماسونجونا - ايدي أفونس

الوسط: هيرينيلسون كارمو - كافومانا مانويل شو- ستلفيو روزا - خوسيه ماكايا

الهجوم: جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا

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