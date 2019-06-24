اونلاين | رابط سريع مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر لااايف goal: بث مباشر مباراة تونس وانجولا كورة لايف match BEIN يلا شوت HD

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مشاهدة بث مباشر لمباراة تونس ضد أنجولا بدون تقطيع، تابع مباشرة مباراة ( TUNISEA VS ANGOLA) في بطولة أمم إفريقيا عبر كورة لايف – يلا شوت – ماي كورة – kora online، حيث يستهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة أمم إفريقيا ((CAN 2019، اليوم الاثنين 24 يونيو على استاد السويس.



تابع لايف البث المباشر لمباراة أنجولا ضد تونس kora star – kora online، بث مباشر بدون تقطيع مباراة (تونس و أنجولا) حيث يسعي منتخب نسور قرطاج لحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة القارية، شاهد بث مباشر مباراة أنجولا وتونس عبر رابط يوتيوب بدون تقطيع وبأعلي جودة.



تنطلق صافرة بداية مباراة تونس ضد أنجولا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت جرينتش، اليوم الاثنين 24 – 6 – 2019، حيث تقام المباراة على أرضية ملعب "السويس" ضمن المجموعة الاولي والتي تضم أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا.



يخوض المنتخب الأنجولي البطولة بقائمة مكونة من:

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لاندو مافانجا، توني كاباكا، كريستوفاو ندولو، داني ماسونجونا، كيسانجا جاسينتو، إيزاك كوريا، جوناثان بواتو، ويلسون كارمو، إيدي أفونسو، سالوماو تروكو، كلينتون ماتا، جوناس راماليو، جاسبار،برينيلسون كارمو، كافومانا مانويل شو، ستلفيو روزا، خوسيه ماكايا، ماتيوس دا كوستا، جالما كامبوس، جيلسون دالا، جيرالدو، فريدي ربيبرو، اجوستينو ابولولو، شيكو بانزا، ويلسون ادواردو، جيريمي بيلا.



أما منتخب تونس يشارك في البطولة الإفريقية بقائمة مكونة من:



فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية ، معز حسن، نسيم هنيد، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراغر، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، أسامة الحدادي، كريم العواضي ، رامي البدوي، فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي، بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط.



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