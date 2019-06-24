اونلاين | مشاهدة مباراة tunisia vs angola تونس وأنجولا بث مباشر منقولة الآن على beIN SPORT HD كورة لايف Africa Cup of Nations

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شاهد بث مباشر لمباراة تونس ضد أنجولا بدون تقطيع عبر كورة لايف – kora star - كورة أونلاين – يلا شوت، متابعة مباشرة لمباراة (تونس × أنجولا) في بطولة أمم إفريقيا، حيث يفتح استاد السويس أبوابه في تمام السابعة مساءًا لاستضافة مباراة تونس وأنجولا في الجولة الأولي من المجموعة الخامسة في (CAN 2019) المقامة بمصر.



كورة ستار – بث مباشر مباراة تونس ضد أنجولا بدون تقطيع عبر كورة أونلاين، حيث تنطلق مباراة تونس ضد أنجولا في الجولة الأولي من المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين الموافق 24-6-2019، على استاد "السويس".



من المنتظر أن يدخل المدرب الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى

الدفاع: أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي

الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - يوسف المساكني - نعيم السليتي - بسام الصرارفي

الهجوم: طه ياسين الخنيسي



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أما مدرب أنجولا سردان فاسيليفيتش سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: لاندو مافانجا

الدفاع: رونو جاسبار - سالوماو تروكو - داني ماسونجونا - ايدي أفونس

الوسط: هيرينيلسون كارمو - كافومانا مانويل شو- ستلفيو روزا - خوسيه ماكايا

الهجوم: جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا



- بث مباشر كورة لايف مباراة (تونس × أنجولا) في أمم إفريقيا:



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