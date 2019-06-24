رياضة | المساكني يحقق رقما قياسيا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المساكني يحقق رقما قياسيا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق يوسف المساكني لاعب المنتخب التونسي رقما قياسيا يضاف لتاريخه حققه في مباراة تونس وأنجولا والتى أنتهت منذ قليل في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

حيث أصبح المساكني أول لاعب تونسي يسجل في 4 نسخ مختلفة لكأس أمم أفريقيا.

كان أول أهدافه في نسخة ٢٠١٢ واستطاع هز شباك المغرب والنيجر، وفي نسخة ٢٠١٣ سجل على المنتخب الجزائري، بينما استطاع في نسخة ٢٠١٧ زيارة شباك المنتخب الزيمبابوي.

وأخيرا سجل المساكني هدف تقدم المنتخب التونسي على المنتخب الأنجولي في المباراة المقامة بينهما على ملعب السويس بكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.