رياضة | المنتخب يؤدي مرانه الأساسي بالكلية الحربية اليوم استعدادا للكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يؤدي مرانه الأساسي بالكلية الحربية اليوم استعدادا للكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الكونغو، بالجولة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية.

وشارك جميع اللاعبين بلا استثناء، وارتدى أحمد حجازي لليوم الثاني على التوالي واقي الأنف وشارك بشكل طبيعي مدبيا جاهزيته للمواجهة.

كما حرص كرم كردي والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس اتحاد الكرة، على حضور المران لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب، غدا مرانه في التاسعة مساء على ملعب الكلية الحربية بدون حضور إعلامي، بعد السماح للإعلاميين حضور 15 دقيقة من مران اليوم، تمهيدا للقاء الكونغو المقرر له العاشرة من مساء الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.