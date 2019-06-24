رياضة | التعادل يحسم مواجهة تونس وأنجولا بمشاركة ساسي وجيرالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مواجهة تونس وأنجولا بمشاركة ساسي وجيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب تونس أمام نظيره أنجولا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.0

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع تقدم نسور قرطاج بهدف نظيف عن طريق يوسف المساكني من ركلة جزاءفث الدقيقة ٣٤.

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ونجح منتخب أنجولا في إدراك التعادل عن طريق دجالما كامبوس في الدقيقة ٧٣.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي مع منتخب أنجولا كما شارك فرجاني ساسي لاعب الزمالك مع تونس كبديلين.

وبهذه النتيجة حصد كل منتخب أول نقطة له في البطولة.