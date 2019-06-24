رياضة | جماهير الزمالك تؤازر تونس ضد أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تؤازر تونس ضد أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد كبير من جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم المنتخب التونسي في مواجهة منتخب أنجولا التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد السويس لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الافريقية.

ونال فرجاني ساسي متوسط ميدان المارد الابيض ونسور قرطاج الجانب الأكبر من هتافات الجماهير في الوقت الذي وجه فيه بعض الجماهير رسالة إلى الآن جروس المدير الفني للمنتخب التونسي يؤكد فيها أن علي معلول هو الأفضل تعليقاً على إستبعاد نجم المارد الأحمر من البطولة.

يذكر أن تونس تتقدم على أنجولا بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب يوسف المساكني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والثلاثين من الشوط الأول.