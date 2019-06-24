رياضة | "الكاف" يعاقب الجزائر بسبب الشماريخ .. ويهدد بمنع جماهير الخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاف" يعاقب الجزائر بسبب الشماريخ .. ويهدد بمنع جماهير الخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فرض غرامة مالية علي المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، أثناء مباراة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وهدد الاتحاد الإفريقي المنتخب الجزائري، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرارالأمر من قبل الجماهير الجزائرية.

Advertisements

ويلعب المنتخب الجزائرى مع السنغال الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم بجوارهما كل من كينيا وتنزانيا.