رياضة | سيدروف يتحدث عن جاهزية الكاميرون لمواجهة بيساو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدروف يتحدث عن جاهزية الكاميرون لمواجهة بيساو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى الكاميرون، إن فريقه على اتم الاستعداد لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 مشيرًا أن المشاكل التى أحاطت بالفريق خلال معسكره الأخير بالعاصمة القطريه الدوحه لم تؤثر عليه.

وأضاف سيدورف في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة غينيا بيساو المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، بكأس الأمم الأفريقية: "كل الأمور سارت كما يرام ولم يحزنى انا شخصيا سوى استبعاد مدافع الفريق جوريل تاجوى والذى أصيب بمشاكل فى القلب قبل انطلاق البطوله ولم يسعفنا الوقت لتسجيل بديل له وقمنا بتقديم طلب للكاف بشأن استبداله وننتظر رد من الاتحاد الافريقى".

وأضاف: "أننا لدينا هدف تحقيق اللقب وسنسعى بكل قوه الى ذلك بداية من لقاء الغد أمام غنيا بيساو".