رياضة | وزير الرياضة الأوغندي في مران منتخب بلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة الأوغندي في مران منتخب بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر وزير الرياضة الأوغندي مران منتخب بلاده على استاد عثمان احمد عثمان في نادي المقاولون العرب.

وانتظم جميع اللاعبين الاوغنديين في مران اليوم استعدادا لمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الثانية في المجموعة الأولي لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، والتي انطلقت في مصر ٢١ يونيو الجاري وتستمر حتى يوم ١٩ يوليو المقبل.

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وحرص وزير الرياضة على التواجد مع بعثة منتخب بلاده في ملعب التدريب، لمؤازرة اللاعبين، وحثهم على مواصلة الانتصارات، التأهل مبكرا إلى الدور التالي.

كان منتخب "الرافعات" قد فاز في مباراته الأولى على منتخب الكونغو بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بالفوز على زيمبابوي.

اشتمل مران أوغندا اليوم على تدريبات منفردة لحراس المرمى، وتدريبات للاعبين على لعب الكرات الطويلة خلف المدافعين، وطريقة استغلالها.