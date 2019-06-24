رياضة | رسميا .. الشباب السعودي يتعاقد مع الأرجنتيني ألميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. الشباب السعودي يتعاقد مع الأرجنتيني ألميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي بقيادة عمر البلطان تعاقده مع المدرب الأرجنتيني جورجي ألميرون.

واكد النادي السعودي رسميا عبر صفحة الفريق الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" التعاقد مع المدير الفني صاحب ال٤٨ عام.

جديرا بالذكر أن المدرب يحمل ملفا حافلا بالإنجازات حيث حقق بطولة الدوري والكأس الأرجنتيني، ووصيفا لكوبا ليبرتادورس مع نادي غيرمي البرازيلي، كما كان مرشحا لتولي القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين.