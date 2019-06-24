رياضة | فرنس فوتبول: فيصل فجر قد يكون صفقة نانت المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنس فوتبول: فيصل فجر قد يكون صفقة نانت المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير خاصة بمجلة "فرنس فوتبول" إلى أن نادي نانت الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فيصل فجر لاعب المنتخب المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت المجلة على موقعها الإليكتروني أن فجر قد أعلن في وقت سابق أنه لن يستمر مع فريقه "كان" الذي هبط لدوري الدرجة الثانية في فرنسا.

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جدير بالذكر أن الصحيفة أشارت أيضا إلى أن فجر يحظى بمتابعة نادي تولوز ولكن يبقى الأمر كله في يد إدارة ناديه لأنهم يمتلكون عقدا يربطهم باللاعب حتى ٢٠٢١.