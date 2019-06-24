انت الان تتابع ريال مدريد يطلب مبلغا خياليا للتخلي عن نجمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رافائيل فاران

يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز طلب مبلغا فلكيا من أجل التخلي عن نجم يحمل قميص الفريق منذ سنوات. رئيس "الميرنغي" يأمل من خلال هذه الخطوة وضع عراقيل كبيرة أمام مانشستر يونايتد المهتم بخدمات اللاعب.

يبدو أن الشائعات ماتزال تحاصر مستقبل قلب الدفاع الشاب رافائيل فاران مع ريال مدريد، فاسم النجم الفرنسي يُطرح بقوة على طاولة أكثر من فريق أوروبي، لاسيما مع ما يتمتع به فاران من قدرات دفاعية كبيرة فوق المستطيل الأخضر.

وفي هذا الصدد، أشار موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن مانشستر يونايتد، يريد التعاقد مع رافائيل فاران في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرى النادي الإنجليزي أن مدافع ريال مدريد، يمكن أن يساعد في حل مشاكل الفريق الدفاعية.

وتابع نفس الموقع أن مهمة "الشياطين الحمر"، في ضم بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا الأخير لن تكون بالمهمة السهلة، وأردف أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد الحصول على مبلغ 482 مليون يورو، من أجل التخلي عن فاران.

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وأوضح المصدر ذاته أن فلورنتينو بيريز لا ينوي بالمرة التخلي عن رافائيل فاران في "الميركاتو" الصيفي لصالح مانشستر يونايتد، إذ يدرك رئيس "الميرنغي" أن فريق "الشياطين الحمر" لن يدفع هذا المبلغ المالي الكبير جداً، من أجل ضم المدافع الفرنسي.

ويراقب مانشستر يونايتد عدة أسماء في عالم الساحرة المستديرة، تمهيداً للحصول على خدمات البعض منها في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما مع رغبة الفريق الإنجليزي العريق في استعادة بريقه المفقود منذ سنوات، والعودة في أقرب وقت ممكن إلى منصات التتويج.

يُشار إلى أن رافائيل فاران (26 عاماً)، يحظى بإعجاب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، الذي يريد العودة بالفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية، بعد موسم خرج فيه "الأبيض الملكي" خاوي الوفاض على كل الأصعدة.