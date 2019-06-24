انت الان تتابع ملف ميلان/كورتينا يفوز بحق استضافة أولمبياد 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ملف ميلان/كورتينا يفوز بحق استضافة أولمبياد 2026

فاز ملف ميلان/كورتينا دامبيزو بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 بناء على التصويت الذي أجرته اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية اليوم الاثنين.

أكد رئيس لجنة التقييم اوكتافيان مورايو قبل عملية الاقتراع أن الملف الإيطالي حصل على ضمانات حكومية ويحظى بدعم شعبي أكثر من الملف السويدي.

واستضافت كورتينا الأولمبياد الشتوي في 1956 وجرت نسخة 2006 من الأولمبياد الشتوي في تورينو الإيطالية ونسخة 1960 من الأولمبياد الصيفي في روما.

Advertisements

وقال جوزيبي سالا عمدة ميلانو " نخطط لاستضافة دور ألعاب صديقة لكوكب الأرض. إنها رؤية ستسهم فيها الألعاب الأولمبية. لهذا وافق 87 بالمئة من المقيمين في ميلانو على استضافة الألعاب الأولمبية".

من جانبه قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي "إنه حلم دولة بأكملها، ليس الحكومة فقط ولكن الاقليم بأكمله".