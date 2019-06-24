كوت ديفوار تفتتح مشوارها في كأس أفريقيا 2019 بانتصار تاريخي على جنوب أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل منتخب كوت ديفوار مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بانتصار تاريخي، حيث حقق الفوز الأول في تاريخ مواجهاته مع نظيره الجنوب أفريقي وتغلب عليه 1/ صفر، اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وحسم المنتخب الإيفواري المباراة بهدف وحيد سجله المهاجم جوناثان كودجيا لاعب أستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 65.
وحصد المنتخب الإيفواري أول ثلاث نقاط له في البطولة متساويا مع المنتخب المغربي الذي افتتح منافسات المجموعة الرابعة، أمس الأحد، بالفوز على ناميبيا 1/ صفر.
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