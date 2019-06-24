حمود العوفي رئيسًا لنادي أُحد السعودي

نصبت الجمعية العمومية لنادي أُحد، اليوم الاثنين، حمود بن سعد العوفي رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة أربعة أعوام مقبلة بالتزكية.
وضمت قائمة العوفي لمجلس إدارة نادي أُحد سلامة اللهيبي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ فهد المغير، عبدالله الحربي، عبدالرحمن بن عوض با عبيد، حامد العوفي، ماجد الصاعدي، خليل بن إبراهيم إنديجاني وسعود الحربي.
وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.
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