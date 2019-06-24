ماجد عبدالله: رئيس الرياضة أوضح لي سبب عدم دعوتي للقاء خادم الحرمين

أعلن اللاعب السابق بالمنتخب الوطني ونادي النصر ماجد عبدالله، عن تلقيه اتصالًا من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، أوضح له أنهم حاولوا التواصل معه من أجل دعوته للقاء خادم الحرمين الشريفين بالرياضيين.
وقال ماجد عبدالله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: تلقيت اتصالًا عزيزًا من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة، غمرني بمحبته وتقديره، وتفهمت منه أنه تم الاتصال من قبل المنسق بهاتفي، لكن لم أنتبه إلى الاتصال؛ لعدم معرفتي بالرقم.
وكان ماجد عبدالله أكد أن استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم، دليل على ما يوليه من اهتمام كبير بهم، قائلًا : هذا الاهتمام هو ما دفع رياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل.
وأعرب عن تعجبه من عدم دعوته إلى هذه المناسبة الغالية ليتشرف بالوقوف بين يدي مقام الملك سلمان والسلام عليه.
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