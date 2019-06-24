شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل رئيساً للقادسية لمدة 4 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن نادي القادسية أن الجمعية العمومية للنادي نصّبت مساعد الزامل رئيساً لـ4 سنوات قادمة. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت اليوم (الاثنين). وتتضمن قائمة مساعد الزامل في عضوية مجلس إدارة نادي القادسية كلا من: ناصر بن محمد الدغيثر، محمد بن سعود الصالح، مانع بن منصور المانع، حمد محمد العمار، أحمد بن سعيد غدران، فيصل بن ناصر النغيمش، سعود بن صالح السويلم، نايف بن علي آل صاحب.



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