شكرا لقرائتكم خبر عن البلطان: محظوظون بدعم غير مسبوق من خادم الحرمين وولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع رئيس نادي الشباب خالد بن عمر البلطان، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد استقباله مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وقال البلطان: «تشرفنا اليوم بالاستماع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تُجسِّد اهتمامه وحرصه على تحقيق تميز رياضي لهذا الوطن على مختلف الأصعدة، والعمل الدؤوب للوصول إلى ما تطمح له القيادة الرشيدة بما يُحقق أهداف الرؤية الطموحة للوطن الغالي».

وأضاف: «نحن محظوظون في المملكة بالدعم الكبير الغير مسبوق الذي نجده من قِبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والذي أسهم في تطوير العمل الرياضي ومواصلة الإنجازات ورفع راية التوحيد في كافة الميادين والفعاليات الرياضية».وثمَّن رئيس نادي الشباب الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في سبيل الارتقاء بالرياضة ورفع اسم المملكة عالياً وتحقيق الإنجازات