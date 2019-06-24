شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يوقع مع المدرب خورخي ألميرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدا احترافيا مع المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، وذلك لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويعد خورخي ألميرون (48 عاما) أحد أبرز الأسماء الفنية في أمريكا الجنوبية، إذ سبق أن حقق بطولة الدوري الأرجنتيني، وبطولة السوبر وكأس المئوية، كما كان وصيفا في نهائي كوبا ليبرتادوريس مع فريق غريمي بورتو البرازيلي، قبل أن يكون مرشحا لتولي الكفة الفنية لمنتخب التانغو الأرجنتيني.



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