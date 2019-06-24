رمضان صبحى من البيت للجيم بالأهلى...

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جدة - عمرو شويل خاض رمضان صبحي لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. Advertisements وغاب رمضان صبحي عن التدريبات الجماعية البدنية، حيث اكتفى بخوض التدريبات داخل الجيم. واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوم تقريبا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

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