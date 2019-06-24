شكرا لقرائتكم خالد جلال يحاضر لاعبيه بجامعة الدول العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المقام حالياً بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية استعداداً للفتره المقبلة.

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ووجه مدرب الزمالك رسالة للاعبين بضروره التركيز بقوة للفتره المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين فى التدريبات، مشددا عليهم بضرورة مواصلة ذلك في الفترة المقبلة أيضاً ويستعد الزمالك لدخول معسكر في مدينه 6 أكتوبر غدا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في يوليو المقبل بعد نهاية أمم إفريقيا 2019.

وقام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال بعمل قياسات بدنية للاعبين علي هامش أدائهم التدريبات التأهيلية بالمران المقام حالياً بملعب النادي ويأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل للوقوف علي أخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون بدنيا خلال الفتره الماضية، استعدادا للفترة المقبلة.