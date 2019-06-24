شكرا لقرائتكم تحديد نظام المسابقات فى خطاب رسمى من اتحاد الكرة للأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب اتحاد الكرة أندية القسم الثانى، للتأكيد على نظام الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل، وكذلك الهبوط للقسم الثالث.

وتضمن الخطاب أن الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى فى كل مجموعة سيصعد مباشرة للدورى الممتاز بدون دورة ترقى، على أن يهبط الفريقان الأخيران من كل مجموعة إلى القسم الثالث.



خطاب اتحاد الكرة

وتضم المجموعة الأولى "الصعيد" كلا من الألومنيوم وشبان قنا "محافظة قنا"، سوهاج وطهطا " محافظة سوهاج "، ديروط و بترول أسيوط " محافظة أسيوط "، المنيا، تليفونات بنى سويف وبنى سويف " محافظة بنى سويف"، الفيوم، الإعلاميين والبنك الأهلى " الجيزة " .

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بينما تضم المجموعة الثانية " النصر والداخلية " محافظة القاهرة "، الترسانة وسيراميكا كليوباترا والنجوم " محافظة الجيزة "، السويس وبتروجت " محافظة السويس "، القناة " محافظة الإسماعيلية "، المريخ " محافظة بورسعيد "، الزرقا " محافظة دمياط "، كوكاكولا " محافظة الغربية "، جمهورية شبين "محافظة المنوفية" .

بينما تضم المجموعة الثالثة كل من الرجاء والحمام " محافظة مطروح "، الاولمبى وفاركو وأبوقير للأسمدة " محافظة الإسكندرية "، دمنهور " محافظة البحيرة "، غزل المحلة وبلدية المحلة ومالية كفر الزيات " محافظة الغربية "، المنصورة " محافظة الدقهلية "، بيلا ودكرنس " محافظة كفر الشيخ " .